Указ губернатора Красноярского края от 11 августа 2021 года № 241-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 02.07.2021 № 24-00-17/02-9571-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11.08.2021 № 49, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 29.06.2021 № 24-00-17/02-9380-2021," заменить словами "от 29.06.2021 № 24-00-17/02-9380-2021, от 02.07.2021 № 24-00-17/02-9571-2021,";

слова "от 05.07.2021 № 35," заменить словами "от 05.07.2021 № 35, от 11.08.2021 № 49,";

дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:

"2.13. Установить особый порядок передвижения граждан на территории городов Норильска и Дудинки, предусмотренный настоящим пунктом.

Граждане, прибывшие в города Норильск и Дудинку из других населенных пунктов, расположенных на территории Российской Федерации, в течение трех календарных дней с момента прибытия в города Норильск и Дудинку обязаны пройти лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) на наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - лабораторное исследование).

Граждане, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не вправе покидать место жительства (место пребывания) до получения отрицательного результата лабораторного исследования.

Установить, что ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на:

лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, прошедшие государственную регистрацию в Российской Федерации;

лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

лиц, привлекаемых к работам, выполняемых вахтовым методом, допуск к работе которых организуется работодателями в соответствии с пунктами 2.7, 2.7.1, 2.7.2 настоящего указа.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







