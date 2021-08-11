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11 августа 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 11 августа 2021 года № 196-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 11 августа 2021 г.
Опубликован 11 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 10-1 изложить в следующей редакции:

"10-1. Запретить:

10-1.1. На территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района:

оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, караоке-клубов, кальянных, а также в ночных клубах, концертных и танцевальных залах, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций), за исключением оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония", Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымское концертное объединение", Государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова";

продажу билетов Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония", Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымское концертное объединение", Государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова", а также в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов;

проведение общегородских массовых мероприятий.

10-2.1. На территориях Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района:

работу аттракционов, аквапарков, развлекательных центров один раз в неделю (среда) для проведения на данных объектах генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий;

оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фудкортах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку.";

приложение 13 дополнить строками 72-77 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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