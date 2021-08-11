Первый таран в тропосфере: МиГ-3 не дал уйти немецкому Do 17

11 августа 1941 года советский летчик Алексей Катрич в ходе воздушного боя впервые в мире совершил высотный таран, сбив немецкий самолет-разведчик.

В тот день пара высотных истребителей МиГ-3 (пилоты А. Катрич и М. Медведев) получили задание вылететь на перехват скоростного самолет-разведчика Do 17, который двигался от Москвы по направлению к Ленинграду. Однако у машины Медведева перегрелся двигатель, и летчик вскоре вернулся на аэродром. Лейтенант Катрич продолжил преследование врага в одиночку.

Тем временем экипаж Do 17, чтобы оторваться от советского Мига, поднялся на высоту около 8 километров над уровнем моря. Другими словами - вошел в тропосферу, которая начинается с отметки 7000 метров. На таких высотах пилоты используют кислородные маски. Однако МиГ-3 и проектировался как высотный истребитель, поскольку в предвоенные годы считалось, что потенциальный противник будет совершать налеты с помощью бомбардировщиков, летающих на высотах от 6 до 10 километров. В реальности же на советско-германском фронте этого не случилось. Но высотные самолеты-разведчики немцы использовали вовсю.

Вскоре Катрич заметил у себя над головой белые полосы выхлопных газов, которые шли от Do 17. Самолет следовал вдоль железной дороги: видимо, его задание состояло в аэрофотосъемке стратегически важной магистрали. Чтобы убедиться, та ли это цель, Алексей поднялся до 9 тысяч метров. Убедившись, что это именно разведывательный самолет, летчик стал снижаться для атаки. На высоте около 8 километров Катрич открыл пулеметный огонь по немецкой машине. С неприятельского борта последовал ответный огонь.

Первой же очередью с дистанции около 100 метров советский пилот прошил Do 17 вдоль всего фюзеляжа. Однако фашистский разведчик продолжал лететь как ни в чем не бывало.

Во время второго захода Катричу удалось попасть в один из двигателей "немца". В одной из атак он также обезвредил стрелка. Но самолет-разведчик не свернул с курса, упорно следуя вдоль Октябрьской железной дороги по направлению к Ленинграду.

Тем временем пулеметы Мига замолчали, и лейтенант принял решение сбить Do 17 таранным ударом. Он подошел к немецкому разведчику под углом слева и касанием пропеллера повредил вражеской машине киль и стабилизатор. Снизив обороты двигателя, Катрич отвалил в сторону, чтобы не врезаться в крыло Do 17. Самолет врага, раскачиваясь, ушел в сваливание. Только на мгновение немецкому экипажу удалось выровнять машину, но после она с воем устремилась к земле и разбилась неподалеку от города Зубов Калининской (ныне - Тверской) области.

А лейтенант Катрич на "чихающем" двигателе дотянул до аэродрома Мигалово под Калининым, где базировался его 27-ой авиаполк ПВО.

Интересно, что сообщение о подвиге Катрича появилось в сводке Совинформбюро только 5 сентября, с опозданием почти в месяц. Вот что в нем говорилось: "Летчик-истребитель лейтенант Катрич атаковал летевший на большой высоте фашистский бомбардировщик "Дорнье-217". Фашист не выдержал атаки советского летчика и стал уходить. Во время боя тов. Катрич исчерпал все боеприпасы. Отважный летчик решил идти на таран. Вплотную сблизившись с фашистом, тов. Катрич ударом своего самолета отбил левый киль немецкой машины. "Дорнье" рухнул на землю. Летчик Катрич сохранил машину и благополучно сел на своем аэродроме".

Годы спустя Катрич писал в своих воспоминаниях, что причина, по которой он пошел на таран, заключалась вовсе не в израсходовании боеприпасов, а в том, что заклинило пулеметы. После приземления он обнаружил, что боезапас еще оставался.

12 сентября 1941 года в ходе битвы за Москву Алексей Катрич совершил еще один таран, уничтожив вражеский боевой самолет. И, как и в первом случае, успешно приземлился на своем аэродроме.

За эти подвиги лейтенанту Катричу 28 октября того же года присвоили звание Героя Советского Союза.

Войну Катрич закончил в звании майора на должности заместителя командира полка. На его счету было 14 сбитых самолетов противника.

В 1965 году он одним из первых был также удостоен звания "Заслуженный военный летчик СССР".

Алексей Николаевич Катрич прожил долгую жизнь, прослужив в военно-воздушных силах 52 года. Он скончался в Москве в 2004 году в звании генерал-полковника авиации в отставке.