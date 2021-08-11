Посольство США в Минске сократят до пяти человек

Беларусь предложила США до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

В понедельник США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур.

В этой связи МИД сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры. "На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии", - цитирует РИА Новости Глаза.