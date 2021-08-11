Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2021 года. Согласно отчетности, банк получил чистую прибыль в размере 5,9 млрд руб. Положительный финансовый результат обеспечен продолжающимся ростом активов организации и расширением кредитования ключевых клиентов - предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Поддержку финансовому результату Новикомбанка на протяжении первой половины 2021 года оказали высокое качество активов, эффективность применяемых процедур и банковских технологий. По состоянию на 01.07.2021 активы банка превысили 564,1 млрд рублей. Кредитный портфель в размере 417,0 млрд руб. формирует основную часть активов, устойчивый поток платежей заемщиков за пользование предоставленными ресурсами принес чистый процентный доход в размере 9,1 млрд руб., по отношению к первой половине 2020 года значение указанного показателя увеличилось на 7%.

Привлеченные средства клиентов, объем которых на отчетную дату равнялся 506,6 млрд руб., обеспечивают стабильность ресурсной базы Новикомбанка. Банк использует возможности по увеличению средств на депозитных и текущих счетах, связанные с активным участием в финансировании национальных проектов, которые реализует, в том числе и контролирующий акционер Новикомбанка - Госкорпорация Ростех. Продуктовая линейка банка сформирована с учетом индивидуальных потребностей предприятий, выполняющих приоритетные государственные задачи, и в полной мере учитывает самые высокие требования к качественной организации клиентского обслуживания и оперативному проведению расчетов.

Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9% до 66,17 млрд руб. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.

Новикомбанк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.

Так, по данным ресурса banki.ru, на 01.07.2021 года банк занимает следующие позиции в банковской системе: 21 место по объему активов, 22 место по величине капитала, 14 место по объему корпоративных кредитов, 14 место по объему привлеченных средств корпоративных клиентов. Также, финансовая организация занимает 16 место по размеру чистой прибыли.

Международное рейтинговое агентство Moody"s определило долгосрочный депозитный рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3 со стабильным прогнозом. По данным аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, кредитный рейтинг банка, находится на уровне А (RU), прогноз "стабильный". Российское кредитное агентство RAEX (Эксперт РА) дает Новикомбанку позитивный прогноз в рейтинг кредитоспособности ruА-.

"Среди клиентов Новикомбанка - ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей. Наша главная задача, как опорного банка российской промышленности, - своевременное и качественное финансирование инвестиционных проектов и содействие росту российской экономики. Банк предлагает своим клиентам долгосрочные инструменты финансирования с использованием мер господдержки. Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, приобрели в свое распоряжение максимально эффективные решения, позволяющие снижать издержки и в срок запускать стратегически важные для государства проекты", - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой Новинкомбанка