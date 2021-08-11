Профессор РАН Мажуга: Программа студенческого туризма становится важной частью молодежной политики

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о возможностях, которые открывает перед студентами программа развития студенческого туризма, разработанная Минобрнауки РФ.

Программа началась 15 июля и завершится25 августа: российские студенты смогут останавливаться в университетских кампусах и общежитиях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, городах Крыма и Алтая за минимальную цену. В 2021 году к проекту подключились 15 российских вузов.

"Развитие студенческого туризма должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики России. Эта работа не только позволит развивать молодежный туризм, но и поможет вузам укрепить взаимоотношения", - считает Мажуга.

Проект не просто предоставляет молодым людям возможность путешествовать по России во время каникул, но и позволяет расширить кругозор, познакомиться с разными уголками страны и пообщаться со своим сверстниками, отметил ученый.

Одной из главных особенностей программы туризма для студентов является то, что ее организуют преимущественно сами студенты, которые и разрабатывают маршруты. Фактически университеты становятся гостеприимными хозяевами, которые встречают студентов-гостей, помогают разместиться, а после местные студенты приглашают посмотреть свой город.

Программа предлагает два варианта путешествий: поездка в составе группы, когда расходы покрывает направляющий вуз, или индивидуальный тур по низкой стоимости проживания от 17 рублей в сутки. Присоединиться к группе может каждый студент, который заполнил заявку на онлайн-платформе студтуризм.рф.