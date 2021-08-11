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Рубрика: Происшествия

В Ярославле автомобиль загорелся на подпольной АЗС

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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По данным следственного управления СК РФ по Ярославской области, 10 августа на улице Механизаторов в Ярославле во время незаконной продажи горючего топлива на оборудованной "кустарным" способом АЗС произошло возгорание автомобиля Ford Transit.

- Водитель автомобиля получил термические ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в СУ СК.

По факту произошедшего следственный отдел по Дзержинскому району города Ярославля возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи осмотрели место ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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