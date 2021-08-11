В Москве обнаружили дневник из 1950-х. Нашелся и сын его владельца

Дневник на 1957-1958 учебный год ученика 6 "А" класса 144-й школы Сергея Маргорина обнаружили во время замены окон в подъезде одного из домов на Новопесчаной улице.

Оценки у мальчишки были, в основном, неудовлетворительные. Очевидно, из-за них дневник и "потреялся".

Анна Дьяченко опубликовала снимки дневника в группе в соцсети в надежде, что найдется или владелец дневника или кто-то из его родственников. Пока шли поиски, народ изучал записи в дневнике. "Двойка" по арифметике. "Трояк" за поведение. Замечание: "Не выполнил задание по русскому языку".

В списке учителей всех особенно порадовал учитель географии "Дмитрий Михалычь". А другие ученики 144-й школы, увидев имя учителя физкультуры Вениамина Алексеевича, констатировали, что он проработал в школе до середине 1990-х.

Наконец, откликнулся сын владельца дневника - Алексей Маргорин. Он пришел в комментарии и опубликовал детское фото своего отца. "А вот и виновник торжества - Маргорин Сергей Борисович", - написал Алексей.

Корреспондент "Родины" позвонил ему, чтобы расспросить про отца.

- Папы нет шесть лет, - говорит Алексей. - Так что можно сказать, это такой привет из прошлого от него. Про спрятанный дневник папа мне не рассказывал, но рассказывали его родители - мои бабушка и дедушка. И все, что они рассказывали, в обшем-то, соответствует содержанию дневника. Да, учился папа плохо, озорным был, за поведение всегда плохие оценки получал.

Маргорин-младший признается, что сначала подумал, что это шутка какая-то. Но потом понял, что все сходится. Дом тот самый, школа, фамилия:

- Мы списались и я поехал за дневником в дом, где родился папа, где родился у них с мамой я. Потом мы переехали в другой район, а дневник так и лежал под подоконником в доме номер 17 на улице Ульбрихта, которую потом переименовали в Новопесчаную.

По словам Алексея, несмотря на плохие оценки, отец стал инженером. Работал в радиоэлектронике. Сам Алексей тоже отличником не стал: "Оценки у меня были не очень. Но я дневник не прятал. И, как и папа, стал инженером".

Алексей Маргорин поместил отцовский дневник в герметичный пакет, потому что находка, пролежавшая больше шести десятилетий в "тайнике", буквально рассыпается. Он хочет отреставрировать, если так можно сказать, семейную реликвию. К "старостям" Алексей относится уважительно:

- Недавно я купил соседский деревенский дом. Там осталось много старых книг и тетрадки сына владельца дома. Предложил сыну забрать тетради, которые хранил его отец, он не выразил желания их забирать, поэтому я их сжег. А вот многие книги сохранил. Там много интересных старинных учебников...