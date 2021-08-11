В Москве ожидаются небольшой дождь и до 25 градусов тепла

В столичном регионе погода уверенно держит курс на климатическую норму, а помогают достичь желаемого - осадки. Так, если в понедельник было +29, во вторник уже +27, то в среду воздух не прогреется выше +25. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По прогнозам специалистов, в утренние часы возможен небольшой дождь и не выше +18...+20. Ожидается дождь и днем, когда потеплеет до +25. Вечером также не исключены осадки при температуре +17...+20, но выпадет не более 1-2 см. Местами вместе с дождем возможны грозы. А в дневные часы из-за тепла и повышенной влажности может возникнуть природная гипоксия или нехватка кислорода.

В целом погода ожидается относительно комфортной для разных групп лиц, в том числе и метеозависимых.

Напомним, что максимальная температура воздуха 11 августа была зафиксирована в 1972 году, тогда московский воздух раскалился до +34,1. Нынешнему августу, когда отклонения от нормы превышают 2,5 градуса, до этих значений далековато.