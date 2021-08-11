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11 августа 2021 г. 19:00
Общество
Текст: Артем Локалов

В Москве рухнула башня старинного усадебного дома

Москва лишилась часовой башни деревянного господского дома усадьбы Виноградово, которая является памятником федерального значения и находится в черте столицы.
Дом Германа в усадьбе Виноградово. Фото: из архива Долгопрудненского историко-художественного музея
Дом Германа в усадьбе Виноградово. Фото: из архива Долгопрудненского историко-художественного музея

Дом Рудольфа Германа, директора страхового общества "Якорь", построен в 1912 году по проекту архитектора Ивана Рыльского в стиле необарокко с элементами неоклассицизма. Теперь он находится на территории Москвы, на Долгопрудной аллее.

Фото: Александра Маликова
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В советские годы в бывшей усадьбе устроили детский санаторий, который помещался в здании до 2014 года. После закрытия санатория дом ветшал, обрушение башни было делом времени. Градозащитники, местная общественность и медиа неоднократно обращали внимание властей на разрушающееся здание и происили сохранить дом с башней, но никаких мер не принималось.

Как сообщает Архнадзор, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал своим сотрудникам проверить информацию о бездействии чиновников Московской области, которая являлась собственником здания, но ничего не изменилось.

В этом году памятник был передан в собственность Москвы, в июне Мосгорнаследие анонсировало противоаварийные работы. Однако они так и не начались.

Темы дня:
#Москва
#часы
#архитектура
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