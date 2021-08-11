В Москве завершается подключение родильных домов к ЕМИАС

В Москве завершается подключение родильных домов и перинатальных центров к единой цифровой платформе, подключены уже 95% учреждений. Внедрение ЕМИАС в этих медицинских организациях позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациенткам в период беременности, родов и в послеродовый период, на порядок улучшит взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ближайшее время мы завершим процесс подключения родильных домов и перинатальных центров столицы к единой цифровой платформе, на сегодняшний день подключены уже 95% этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе. Внедрение ЕМИАС позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациенткам в период беременности, родов и в послеродовый период и на порядок улучшит взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном. Родителям это обеспечивает ведение медицинской истории ребенка в цифровом виде с самого рождения, а значит, гарантируется прозрачность и возможность всегда иметь медицинскую документацию новорожденного в быстром доступе. Теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе. Выписной эпикриз родильницы и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в электронную медкарту", - рассказала Ракова.

По словам заммэра, вместе с подключением к системе стационаров и поликлиник формируется цифровое пространство, в котором пациентам обеспечивается прозрачность и преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения, в том числе и за новорожденными.

Благодаря подключению к ЕМИАС врачи получили доступ к электронной медкарте пациенток. Это позволяет учитывать данные об их здоровье при оказании необходимой медицинской помощи и избавляет от бумажной работы: вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе и сведения о пациентках вносятся в электронную историю родов. Благодаря интеграции системы с клинико-диагностическими лабораториями врачи также имеют доступ к данным лабораторных исследований. Целый ряд важнейших для акушерского стационара медицинских документов переведен в электронный вид, например, протокол родов и партограмма. Выписные эпикризы родильниц и неонатальные эпикризы новорожденных теперь доступны как врачам поликлиник, так и самим пациенткам в их электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Впервые рабочие процессы врачей, связанные с деятельностью родильного стационара, реанимацией и выхаживанием новорожденных были интегрированы с единой цифровой платформой в Перинатальном центре городской клинической больницы № 24. В настоящее время благодаря реализации проекта вся первичная медицинская документация здесь полностью ведется в ЕМИАС, все сквозные процессы автоматизированы, обеспечено более эффективное взаимодействие с женскими консультациями. Медики оценили удобство работы в системе.

Сейчас ЕМИАС внедрена во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях города и большей части стационаров. Также она доступна бригадам скорой и неотложной помощи.

Проектом по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы и их интеграции с ЕМИАС занимаются комплекс социального развития Москвы и столичный Департамент информационных технологий.