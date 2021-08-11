Забравшейся на дерево с арбалетом женщине дали 6 суток ареста

Бабушкинский районный суд г. Москвы на 6 суток отправил под административный арест женщину, которая в московском парке залезла на дерево, держа в руках при этом арбалет. "Забравшаяся с арбалетом на дерево в Бабушкинском парке Кузьмина О.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ей назначено наказание в виде 6 суток административного ареста", - сообщили в Бабушкинском суде.

Вмененная даме статья КоАП предусматривает ответственность за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". За это правонарушение можно получить штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее сообщалось, что женщина забралась на дерево, прихватив с собой арбалет, и просидела там несколько часов в знак протеста против реновации.