Глава Сахалина потребовал восстановить выброшенный памятник Гагарину

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить разрушенный барельеф Юрия Гагарина. Жители Невельска нашли его брошенным на берегу моря.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, фотографии барельефа были опубликованы сегодня в различных СМИ. Стела с памятником первому космонавту ранее находилась на въезде в город, ее привезли сюда из бывшего пионерского лагеря, владельца найти тогда не удалось. В октябре прошлого года местные жители предложили установить стелу в одном из городских скверов. Обследование показало, что объект находится в аварийном состоянии. В итоге его нашли на свалке.

- Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что намерен обратиться к региональным властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник.