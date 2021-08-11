На Камчатку придут первые заморозки

В ночь на 12 августа в пяти районах Камчатского края прогнозируются первые заморозки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, в Мильковском, Быстринском, Тигильском, на западе Усть-Камчатского и Елизовского районов столбики термометров опустятся до -1 градуса.

"На дороге в районе Начикинского перевала в ночные и утренние часы возможна гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели советуют автолюбителям соблюдать осторожность на этом участке трассы.

Стоит отметить, что заморозками в августе жителей Камчатки не удивить. Такие погодные явления характерны для полуострова.