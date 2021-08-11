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11.08.2021 14:55

До конца лета бригады "Онкопатруля" посетят три района в Прикамье

Текст: Константин Бахарев
Сотрудники "Онкопатруля" в августе провели ряд проверок здоровья у работников пермских предприятий и учреждений. Этот пермский медицинский проект создан для профилактики, предупреждения и раннего обнаружения онкологических заболеваний.
Проект "Онкопатруль" создан по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Фото: Администрация губернатора Пермского края Проект "Онкопатруль" создан по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Проект "Онкопатруль" создан по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Данная программа, нацеленная на защиту здоровья жителей Прикамья, создана по инициативе губернатора края Дмитрия Махонина. В первую очередь "Онкопатруль" проверяет состояние здоровья в коллективах предприятий. На этой неделе врачи работают с газовиками и энергетиками.

Также в августе бригады медиков посетят три территории края, это Красновишерск, Гайны и Суксун. Здесь они проверят состояние здоровья работников хлебокомбината, лесхоза и мехзавода.

Всего же с начала года врачи "Онкопатруля" проверили здоровье у более чем десяти тысяч жителей края, 159 из них были направлены для более тщательной проверки в онкодиспансер.

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