До конца лета бригады "Онкопатруля" посетят три района в Прикамье

Сотрудники "Онкопатруля" в августе провели ряд проверок здоровья у работников пермских предприятий и учреждений. Этот пермский медицинский проект создан для профилактики, предупреждения и раннего обнаружения онкологических заболеваний.

Данная программа, нацеленная на защиту здоровья жителей Прикамья, создана по инициативе губернатора края Дмитрия Махонина. В первую очередь "Онкопатруль" проверяет состояние здоровья в коллективах предприятий. На этой неделе врачи работают с газовиками и энергетиками.

Также в августе бригады медиков посетят три территории края, это Красновишерск, Гайны и Суксун. Здесь они проверят состояние здоровья работников хлебокомбината, лесхоза и мехзавода.

Всего же с начала года врачи "Онкопатруля" проверили здоровье у более чем десяти тысяч жителей края, 159 из них были направлены для более тщательной проверки в онкодиспансер.