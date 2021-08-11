Саратовский НПЗ повысил операционную эффективность

На Саратовском НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть", успешно реализуется программа повышения операционной эффективности. В первом полугодии экономический эффект от нее составил около 837 миллионов рублей.

Сокращение затрат за счет внедрения передовых технологий и управленческих решений - одно из ключевых направлений стратегии "Роснефть 2022". Компания проводит такую планомерную работу на всех своих дочерних предприятиях.

Значительный вклад в программу повышения операционной эффективности внесен благодаря инициативам сотрудников Саратовского НПЗ. Например, специалисты завода предложили проект по монтажу системы раздельного вывода бензина с установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 на установки каталитического риформинга бензина. В результате удалось сэкономить 174,5 миллионов рублей. А в целом экономический эффект от рационализаторских предложений заводчан только за первые шесть месяцев этого года составил 198 миллионов рублей.

Саратовский НПЗ - основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Мощность предприятия по переработке нефти составляет 7 миллионов тонн в год.

Завод выпускает автомобильные бензины, в том числе бензин "Евро 6" с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, дизельное топливо, дорожные и кровельные битумы, судовое топливо, техническую серу и другие нефтепродукты. Продукция предприятия востребована на внутреннем рынке, а также поступает на экспорт.

Саратовский НПЗ - лауреат Премии Правительства РФ в области качества.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ