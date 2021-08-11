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Рубрика: Общество

Сотрудник СК стал донором костного мозга для маленького ребенка

Текст: Наталья Козлова

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что на днях в следственное управление СК России по Республике Татарстан из Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова поступила благодарность руководителю Нурлатского межрайонного следственного отдела Рустему Хайруллину. Он спас этим летом жизнь маленькой пациентке с онкогематологическим заболеванием.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В 2014 году, проходя службу в следственном управлении по Камчатскому краю, Рустем Хайруллин увидел объявление о поиске доноров стволовых клеток для лечения рака крови, после чего сдал кровь на проверку и оставил медикам свои контактные данные. Спустя семь лет, когда Хайруллин уже работал у себя на родине руководителем Нурлатского следственного отдела, с ним связался координатор регистра доноров СПбГМУ им. И. П. Павлова и сообщила, что медицинскому учреждению нужны его стволовые клетки.

Кем был пациент, которому потребовалась помощь, следователь не знал, но, не раздумывая, взял отпуск, и, никому, кроме самых близких, не рассказав о цели поездки, выехал в Северную столицу. Там Рустем сдал анализы, которые показали, что он может стать донором костного мозга для тяжелобольной трехлетней девочки. Проведя в лечебном учреждении несколько недель, Хайруллин выполнил свою миссию и вернулся домой.

"Благородный поступок Рустема Хайруллина, продиктованный бескорыстным желанием оказать помощь нуждающемуся, заслуживает самого искреннего уважения. Именно так его воспринимали коллеги не только в региональном следственном управлении, но и в других подразделениях ведомства. Поступок, достойный офицера и человека с большим отзывчивым сердцем, который дает надежду на лучшее и укрепляет веру в добросердечность и отзывчивость", - подчеркнули в ведомстве.

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