В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу, упав с электросамоката

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту травмирования несовершеннолетней девушки, упавшей с электросамоката. Инцидент произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

В ведомстве уточнили, что прокурору района предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг по прокату электросамокатов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона, 16-летняя девушка получила перелом основания черепа. Несчастный случай произошел 8 августа. Она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики.