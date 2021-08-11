В ДТП со "скорой" в Тольятти пострадали три человека

Три человека пострадали после столкновения двух автомобилей и "Газели" скорой помощи в Тольятти. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького примерно в 8.15 по местному времени. Водитель "скорой" столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer. От наезда "Газель" перевернулась на бок. А иномарку отбросило на автомобиль Datsun On-Do.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира скорой помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в полиции.