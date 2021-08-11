В ДТП со "скорой" в Тольятти пострадали три человека

Новости

Льготные кредиты под ИЖС будут выдаваться под участки с коммуникациями 12:18
ЦИК проведет жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Думу 16 августа 12:01
Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн 11:55
В Беларуси утвердили эскиз памятного знака героически погибшим летчикам 11:54
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре 11:37
Комиссия Совфеда проведет встречу с дипломатами стран ОБСЕ перед выборами 11:36
В Москве изъяли 800 единиц незарегистрированных лекарств 11:36
Оперштаб: В Москве выявлено 2 076 новых случаев COVID-19 11:25
Ростуризм отобрал банки для льготного кредитования отельеров 11:23
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей 11:23
Белорусские пилоты примут участие в конкурсе "Авиадартс" в Рязани 11:19
Росприроднадзор предупредил об угрозах для минеральных источников на Кавказе 11:16
Сенатор прокомментировал идею дарить дизайнерские маски за прививку 11:10
В Симферополе сняли запрет на работу фудкортов 11:09
Проект изменений в Конституцию Беларуси внесут президенту до 1 сентября 11:05
Антитела к коронавирусу после прививки беременной передаются ребенку 10:42
Тренер "Спартака" Витория намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном 10:32
Умер член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии Тони Эспозито 10:25
Разработчики "Спутник V" назвали главное преимущество вакцинированных 10:20
Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником лайт" 10:12
Юрист рассказала, из-за какого слова можно лишиться наследства 10:06
Мурашко заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V" 09:56
Мошенник выманил у москвички 6,7 млн руб. за оборудование для биткоинов 09:53
На Урале педофил-рецидивист осужден за интимную переписку с девочками 09:45
МЧС отправило в Якутию второй борт со спасателями 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

В ДТП со "скорой" в Тольятти пострадали три человека

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Три человека пострадали после столкновения двух автомобилей и "Газели" скорой помощи в Тольятти. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

В Самарской области умерла фельдшер после ДТП со "скорой"

ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького примерно в 8.15 по местному времени. Водитель "скорой" столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer. От наезда "Газель" перевернулась на бок. А иномарку отбросило на автомобиль Datsun On-Do.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира скорой помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в полиции.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку-2"
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы