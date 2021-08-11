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11.08.2021 03:00

АО "РЭС" вложило почти миллиард рублей в электросетевой комплекс региона

В Новосибирской области продолжается активная реализация инвестиционной программы акционерного общества "Региональные электрические сети", корректировки к которой были утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики №120 от 06.07.2021г.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и создание интеллектуальной системы учета.

По итогам первого полугодия 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО "РЭС" уже вложило 947 млн рублей, что на 24% превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 60 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 75 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 18 МВА, а также 104 МВА на ключевых центрах питания.

В частности, в 1 полугодии уже выполнены мероприятия по строительству электрических сетей 0,4-10 кВ в рамках создания инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Горный".

Всего на текущий год компанией запланировано инвестиций на сумму более 2,7 млрд рублей, в том числе 749 млн рублей для целей технологического присоединения потребителей.

В отчетном периоде АО "РЭС" начаты работы по ряду крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость, в том числе:

* замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощностью на ПС 110 кВ Барышевская;

* переустройство участка ВЛ 110 кВ для присоединения производственных мощностей известной транснациональной корпорации - производителя продуктов питания;

* строительство электросетей для присоединения многофункциональной ледовой арены (двухсекционный распределительный пункт (РП) 10 кВ, кабельная линия 10 кВ от ПС 110 кВ Горская и ПС 110 кВ Оловозаводская, двух кабельных линий 10 кВ от вновь построенного РП по улице Немировича-Данченко).

Компания планирует только наращивать темпы реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на модернизацию электросетевых объектов и повышение надежности электроснабжения. До конца 2021 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе:

* строительство ЛЭП 6 кВ в Мошковском районе;

* реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ на территории г. Новосибирска и районов области;

* строительство объектов электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения ряда социально значимых объектов, среди которых кампус НГТУ НЭТИ и 7 поликлиник в Новосибирске;

* исполнение обязательств, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке приборов учета, вышедших за межповерочный интервал.

Все инвестиционные проекты, реализуемые АО "РЭС", позволят не только повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области, но и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также создать возможность развития территорий региона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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