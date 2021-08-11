К дорожному нацпроекту в Кемерово применили комплексный подход

Специалисты ведут комплексные дорожно-строительные работы на Сосновом бульваре и улице Институтская.

Благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" реконструкция Соснового бульвара с частичным расширением проезжей части, а также строительство продолжения улицы Институтская от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта позволит улучшить пропускную способность в Рудничном районе столицы Кузбасса. После ввода объектов в эксплуатацию значительно разгрузится от транспорта главная автомагистраль Рудничного района - динамично застраиваемый в последние годы проспект Шахтеров, для которого привычны пробки в час пик.

На Сосновом бульваре дорожники выполнили порядка 50% работ по строительству ливневой канализации. Также продолжается переустройство участков водопровода, выполнен демонтаж части трамвайного полотна и контактной сети. В этом месяце подрядчик собирается приступить к устройству слоев новой дорожной одежды. Полностью дорожные работы на Сосновом бульваре должны завершиться к декабрю 2022 года. Планируется, что за счет переустройства трамвайных путей на пересечении Соснового бульвара и проспекта Шахтеров проезжая часть расширится, здесь будет организовано 3 полосы движения, непосредственно перед проспектом - 4 полосы шириной 3-3,5 м, будут выполнены пешеходные тротуары, появится велосипедная дорожка.

В разгаре работы по строительству нового участка улицы Институтская, который свяжет Сосновый бульвар с Кузбасским проспектом. На сегодняшний день выполнена почти половина от общего объёма работ: специалисты занимаются переустройством бытовой канализации и теплотрассы, устройством слоёв дорожной одежды, перекладкой кабеля связи. После завершения этих работ дорожники приступят к разработке грунта.

Кемеровские автомобилисты с нетерпением ждут окончания строительства Институтской до Кузбасского проспекта. В районе продолжается строительство многоквартирных домов, следовательно, растёт число машин у жителей, многие из которых ежедневно ездят на работу в левобережную часть города. Кроме того, через Рудничный район проходит большой поток транзитного транспорта.

- Конечно, дорога нужна. Она разгрузит проспект Шахтеров. Людям, которым построили этот прекрасный район, эта дорога просто необходима. Когда они тут в пробках строят, не могут уехать - это безобразие. А теперь красота будет, - считает кемеровчанин Павел Иванов.

- Это давно назрело. Новый район застраивается, тут развитие идет, поток автомобилей увеличивается. Поэтому дорога необходима как воздух, - подчеркнул живущий в Рудничном районе города автолюбитель Александр Байборин.

Продолжение улицы Институтская должно быть завершено до конца ноября этого года.

Материал подготовлен администрацией города Кемерова