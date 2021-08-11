Новосибирские эксперты предложили создать "Семейный стандарт" для дворов

Во время круглого стола эксперты выработали комплекс предложений по созданию "Семейного стандарта" для благоустройств дворовых территорий и общественных пространств для развития удобной городской среды. Это создание современных и комфортных общественных пространств, благоустройство и озеленение, которые соответствуют уровню лучших мировых практик.

- Сейчас перед нами стоит задача разработать "Семейный стандарт", который предполагает, что дворовая и придомовая территории должны отвечать требованиям всех категорий проживающих в доме людей. Так, во дворе должны быть парковки, детские и спортивные площадки. Достаточный уровень освещенности и уличной мебели и, конечно, максимум зелени, - рассказала о своем предложении член общественного совета проекта "Городская среда" Наталья Багрова.

Одним из таких ярких примеров благоустроенных пространств стал сквер им. Ю. А. Гагарина в Ленинском районе. По словам местных жителей, сейчас он является центром притяжения как для детей, так и для взрослых.

- В прошлом году со своими предложениями мы обратились к депутатам, и нам установили детский городок с игровыми элементами. Сейчас очень ждем еще и спортивную площадку. Обещают также в конце августа завершить благоустройство сквера - поставить лавочки и сделать пешеходные дорожки, - поделилась председатель ТОС "Дружба" Галина Шубина.

Во время обсуждения эксперты внесли предложение и о создании малых общественных пространств - площадок, на которых располагались бы спортивные и игровые зоны, качели и места отдыха не только для детей, но и для взрослых.

В рамках обсуждения проекта "Городская электричка" также были предложены инициативы - об увеличении количества станций в городе и о необходимости благоустройства уже существующих остановочных пунктов.