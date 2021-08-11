Под Новосибирском ребенок упал с велосипеда и умер от потери крови

Следователи начали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в дачном поселке "Луч" Коченевского района Новосибирской области. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, ребенок получил смертельную травму, упав с велосипеда.

По предварительным данным, ребенок катался на велосипеде в компании с другим мальчиком шести лет. Он потерял равновесие и упал на землю, при этом ногой напоролся на рычаг тормоза. В результате травмы оказалась повреждена артерия. Второй мальчик побежал звать на помощь взрослых, но, к сожалению, спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли для проведения экспертизы велосипед. Они также опрашивают очевидцев трагедии, выясняют все обстоятельства и причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.