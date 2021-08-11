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11.08.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае обнаружили 56 погибших оленей

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инспектор министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщил в правоохранительные органы о десятках найденных в пяти километрах от села Хатанга на берегу реки телах дикого северного оленя. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: iStock
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При осмотре местности полицейские обнаружили 56 погибших оленей. Большинство - молодняк. На двух телах есть следы предположительно огнестрельных ранений. По версии дознавателей, животные во время сезонной миграции захлебнулись при переправе через реку. Повреждений на тушах нет.

Возбуждено уголовное дело. В связи с огнестрельными ранами на телах оленей полиция выясняет, кто причастен к незаконной охоте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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