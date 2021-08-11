В Красноярском крае обнаружили 56 погибших оленей

Инспектор министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщил в правоохранительные органы о десятках найденных в пяти километрах от села Хатанга на берегу реки телах дикого северного оленя. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба регионального управления МВД.

При осмотре местности полицейские обнаружили 56 погибших оленей. Большинство - молодняк. На двух телах есть следы предположительно огнестрельных ранений. По версии дознавателей, животные во время сезонной миграции захлебнулись при переправе через реку. Повреждений на тушах нет.

Возбуждено уголовное дело. В связи с огнестрельными ранами на телах оленей полиция выясняет, кто причастен к незаконной охоте.