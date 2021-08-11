В Новосибирске придумали книгу со сказками, авторами которых стали инвалиды

Новосибирские активисты придумали необычный проект: издать книгу волшебных новогодних сказок, авторами которых стали люди с непростой судьбой. Точнее, инвалиды. Сказки проиллюстрировали знаменитые художники и озвучили легенды отечественного кинематографа. Корреспондент "РГ" выяснила, зачем и кому это нужно.

- Я никогда не писала сказок, - говорит участница проекта "Солнечный луч", автор детективов, фантастической трилогии и юмористических рассказов, филолог Марина Козикова. - Но это какое-то потрясающее стечение обстоятельств, потому что вдруг вечером, когда друзья рассказали мне о проекте - бабах - пришел "Снежный кот" (сказка Марины), я написала его одним махом и отправила на конкурс.

Сказку взяли в сборник сразу же. Через некоторое время Марина написала еще 15 сказок, которые собирается опубликовать сама.

- Мои сказки не для взрослых и детей, они для людей, - говорит Марина. - У нас в Петербурге, если посмотреть под правильным ракурсом, можно много удивительного увидеть. Никогда не знаешь, может мальчишка, летящий тебе навстречу на скейтборде, - сказочный курьер, и везет кому-то волшебное письмо (смеется).

Марина говорит, что в ее жизни происходило тоже много удивительного. Подростком она получила серьезную травму и оказалась в инвалидной коляске. Но коляска не стала для нее ограничением возможностей. Марина танцевала на открытии и закрытии паралимпийских игр в Сочи, побеждала на Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве, путешествовала по миру, рисовала акварелью и писала книги.

- Не надо относиться к нам как к героям или бедолагам, - говорит она. - Ты идешь на ногах, я еду на колесах. Ценность не в этом. Ценность в том, что ты из себя представляешь. Если ты на коляске, это не значит, что ты молодец. Ты можешь быть дураком или сволочью, а можешь быть талантливым и успешным. Все мы люди. Если человек внутренне спокоен, он обратит свою инвалидность во благо, будет просто жить и раскрывать себя в социуме.

Марина уверена, когда люди будут читать книгу необычных сказок, рассматривать чудесные иллюстрации художников, то будут думать не об ограниченных возможностях, а о том, что авторы интересные и творческие люди.

- И не будут устраивать скандалы на детских площадках, - считает Марина. - Барышня, что устроила скандал на детской площадке, сделала это, скорее всего, от внутреннего страха, - оправдывает несчастную Марина. - Она не знала ничего про этих детей, не знала, чего от них ожидать. И от страха наделала глупостей.

Марина убеждена, такие истории не повторятся, если воспитывать общество, объяснять с детства, что все мы разные.

Ольга Брулина, автор проекта, тоже считает, что принимать человека таким, какой он есть, нужно учить с пеленок.

- История на детской площадке в Петербурге случилась потому, что все проблемы во взрослых головах, - убеждена Ольга. - Один из наших авторов Алексей Богомазов, колясочник, занимается пауэр-лифтингом, на соревнованиях первые места занимает, закончил пединститут, стихи пишет. Алексей живет на первом этаже, родственники сделали ему отдельный выход из квартиры и козырек над дверью. Соседи сверху через суд заставили этот козырек убрать.

По мнению Ольги, такие истории говорят о том, что программы о доступной среде и проекты помощи людям с особенностями без воспитательной работы не смогут изменить общество.

- Даже конкурсы у нас проводятся отдельно, - продолжает Ольга. - Вроде бы мы и готовы общаться, но отдельно. Почему же для нас здоровье на первом месте, а не талант?

И Ольга с единомышленниками придумала необычную книгу, пригласив в сказочники самых необычных авторов разных возрастов с разными заболеваниями.

- Эти ребята свои минусы превращают в плюсы, - восхищается Ольга. - Вот Давид Добош - автор символа Олимпиады-2014 (дельфин на лыжах). Он аутист, знает несколько языков. Марина Козикова - у нее коляска вообще без тормозов. Не успеешь оглянуться, она уже в другом городе. Саша Кононов (наш самый ученый участник, готовится к защите диссертации) - у него серьезная форма ДЦП, речь затруднена, нужна программа для распознавания речи. Он благодарит свой недуг, говорит, что он дан, чтобы тренировать дух и тело. Или вот Гузель Гайнутдинова, девочке десять лет, печатается в литературных журналах. Сама не ест, не говорит, но как в бассейн ее погружают, быстрее дельфина плывет. Мы даже предлагали спортивным брендам сделать с ней социальную рекламу их продукции, но они пока не откликнулись.

Сборник сказок, как громкие истории с инвалидами в кафе, аквапарках, на детских площадках, неожиданно стал тестом на человечность. Известные издательства не откликнулись на просьбу помочь издать книгу, мотивировав отказ отсутствием у авторов миллиона лайков. Несостоявшийся состоятельный спонсор попросил десять объяснений полезности проекта. А один очень известный человек прислал в ответ на просьбу помочь проекту свою автобиографию с автографом.

Все мы люди

Легендарный "Шерлок Холмс", "самый лучший в мире Карлсон" и знаменитый актер Василий Ливанов был одним из первых, кто согласился поддержать проект, не требуя лайков и объяснений. Корреспонденту "РГ" Василий Борисович рассказал, почему он согласился озвучить сказки необычных авторов.

Василий Ливанов: Мне очень нравится, что такой проект существует, он обращен к душе человека и воспитывает душевность, а это самое главное. Когда-то я читал свои сказки Самуилу Маршаку. Он сказал, если человек умеет писать хорошие сказки, он может стать писателем. Сказка прекрасна тем, что имеет обобщающий характер. Как басня. И представление мира в сказках звучит более емко.

Мы - дети войны, и в нашем детстве тоже были дети-инвалиды, но деления на обычных и необычных, на людей с ограниченными возможностями у нас не было. Никакие ущербности мы не выдвигали на первый план. Ведь люди очень похожи друг на друга. А возникшие индивидуальные качества все имеют свои причины.

Я надеюсь, что проект принесет пользу слушателям. Мне кажется, самое главное в нем - понимание того, что все мы люди. Это главный вопрос, которым человечество занимается с момента своего возникновения. И надеюсь, что мы все-таки добьемся понимания этого.