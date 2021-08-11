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Рубрика: Происшествия

В Приангарье отец и сын украли груз из фуры на скорости 80 км/час

Текст: Дмитрий Машуков

Полиция Иркутской области задержала жителей Тайшета - отца и сына - по подозрению в хищениях груза из автомобилей во время движения. Свою вину семья отрицает. Между тем ранее родственники провели пять лет в тюрьме за подобные преступления, сообщает сегодня региональный главк МВД.

Фото: kinopoisk.ru
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О краже сообщил водитель, перевозивший бытовую и компьютерную технику. По его словам, телевизоры и чайники общей стоимостью более миллиона рублей исчезли из кузова на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском.

Как полагают стражи порядка, мужчины в возрасте 33 и 54 лет выкрали груз из кузова тягача незаметно для дальнобойщика, когда он ехал на скорости выше 80 километров в час. Похитители-виртуозы пользовались специально оборудованными авто. Они способны на темной трассе вплотную прижиматься к грузовикам. У седана и фургона лобовое стекло откидывается, а к полу приварено кольцо из металла, чтобы закреплять трос. Передняя часть фургона отделана мягким материалом.

Возбуждено уголовное дело. Во дворе дома подозреваемых обнаружена часть пропавшего груза и два модернизированных автомобиля. Следователи считают, что отец и сын могут быть причастны к другим хищениям. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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