Больше 130 тысяч человек остались без воды в Кисловодске

В курортном городе Кисловодске на Ставрополье 137 тысяч человек утром в среду остались без воды. Как сообщили в ГУ МЧС Ставропольского края, подачу холодной воды приостановили, так как на очистных сооружениях была превышена мутность воды.

- Полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды. Проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода, - говорится в сообщении ведомства.

Полностью перейти на другую ветку водовода планируется к 14 часам 11 августа, сейчас ведутся все необходимые работы, чтобы снабдить людей водой. Пока что питьевую воду подвозят по заявкам цистернами в жилые районы города. Среди отключенных от водоснабжения жителей, как сообщили в ГУ МЧС, находятся 34 тысячи детей.