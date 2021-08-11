В Буденновске загорелся цех по производству матрасов

В городе Буденновске Ставропольского края начался пожар в производственном цехе одного из предприятий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит цех по производству матрасов, площадь пожара превысила 350 квадратных метров.

- По прибытию на место пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, производится тушение. Предварительно площадь пожара составляет 350 квадратных метров, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают два пожарных подразделения. По предварительным данным, эвакуировать работников успели вовремя - никто не пострадал.