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11.08.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

В Ростехнадзоре объяснили отсутствие проверок в больнице во Владикавказе

Текст: Евгений Гайва
Больница во Владикавказе, где из-за аварии погибли 11 человек, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не включена в госреестр опасных производственных объектов. Потому территориальное управление Ростехнадзора не проводило регулярные проверки в больнице, пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.

"Контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением требований в области промышленной безопасности Кавказским управлением Ростехнадзора осуществляются в отношении объектов, которые зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". В виду того, что ОПО не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов Кавказского управления Ростехнадзора, отсутствуют основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий", - отметили в Ростехнадзоре.

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Как пояснили в ведомстве, Кавказское управление Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор в области промышленной безопасности, горного надзора, энергетического надзора, строительного надзора. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в отношении объектов, которые зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

При этом, Кавказское управление Ростехнадзора направляло предостережения в медицинские организации, которые имеют признаки опасности, но не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Но руководство больницы не привело опасные производственные объекты в соответствии с установленными требованиями. Потому Ростехнадзор обращался в Генеральную прокуратуру России, предлагая принять профилактические меры по недопущению аварий оборудования для хранения и газификации кислорода.

Сейчас сотрудники Кавказского управления Ростехнадзора совместно с прокуратурой и правоохранительными органами принимают участие в проверочных мероприятиях в больнице. "Более подробная информация возможна только после завершения всего комплекса мероприятий технического расследования" - отметили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в больнице 9 августа произошел прорыв трубы кислородной системы. Пациентам перестал поступать кислород. В результате погибли 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Следственный комитет России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Ростехнадзор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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