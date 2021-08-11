Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.08.2021,  
09:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Моряки СФ отдали воинские почести погибшей в годы войны подлодке Д-3

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" отдала воинские почести советским военным морякам, погибшим на подводной лодке Д-3 "Красногвардеец". Экипаж гидрографического судна "Ромуальд Муклевич" подтвердил координаты ранее обнаруженных большого охотника "БО-224", подводной лодки Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-387.

Фото: предоставлено РГО
Эксперты устанавливают причину гибели найденной в Баренцевом море подлодки

Как сообщает пресс-служба Северного флота, члены экспедиции обследовали место гибели подлодки "Красногвардеец". Она разломилась на две части - основную и носовую, корпус погружена в грунт, выступающие части затянуты оборванными рыболовецкими сетями. Классифицировано носовое орудие, кормовые шпигаты, группа баллонов воздуха высокого давления. Просматриваются шахты перископов. Носовая часть оторвана взрывом, находится на расстоянии примерно 200 метров от основной.

Подводная лодка Д-3 "Красногвардеец" погибла в годы Великой Отечественной войны, предположительно, подорвавшись на мине заграждения "Бантос-А". После детонации боезапаса взрывом оторвало носовую оконечность субмарины.

А комплексная экспедиция Северного флота продолжит работу до середины сентября. Гидрографическое судно проведет поиск в Баренцевом и Карском морях с акцентом на изучение возможных мест гибели судов союзных конвоев. Всего обследуют более 20 районов в морях Арктики, откуда не вернулись надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Самые лихие дозаправки в воздухе собрали на видео 10.08.2021
Видео: танкисты Северного флота провели учения с боевой стрельбой 03.08.2021
У страха глаза велики: российские подлодки напугали британцев 03.08.2021
подлодки
Фото: МВД РФ / https://13.мвд.рф
Девушка подожгла танк Т-80БВ в Музее военной техники в Мордовии 10.08.2021
NI: российские подлодки с гиперзвуковыми ракетами - серьезная угроза 05.08.2021
Подводная лодка "Магадан" завершила заводские ходовые испытания 02.08.2021