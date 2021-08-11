Моряки СФ отдали воинские почести погибшей в годы войны подлодке Д-3

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" отдала воинские почести советским военным морякам, погибшим на подводной лодке Д-3 "Красногвардеец". Экипаж гидрографического судна "Ромуальд Муклевич" подтвердил координаты ранее обнаруженных большого охотника "БО-224", подводной лодки Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-387.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, члены экспедиции обследовали место гибели подлодки "Красногвардеец". Она разломилась на две части - основную и носовую, корпус погружена в грунт, выступающие части затянуты оборванными рыболовецкими сетями. Классифицировано носовое орудие, кормовые шпигаты, группа баллонов воздуха высокого давления. Просматриваются шахты перископов. Носовая часть оторвана взрывом, находится на расстоянии примерно 200 метров от основной.

Подводная лодка Д-3 "Красногвардеец" погибла в годы Великой Отечественной войны, предположительно, подорвавшись на мине заграждения "Бантос-А". После детонации боезапаса взрывом оторвало носовую оконечность субмарины.

А комплексная экспедиция Северного флота продолжит работу до середины сентября. Гидрографическое судно проведет поиск в Баренцевом и Карском морях с акцентом на изучение возможных мест гибели судов союзных конвоев. Всего обследуют более 20 районов в морях Арктики, откуда не вернулись надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.