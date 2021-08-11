В Калининграде Mercedes сбил ребенка на тротуаре

В Калининграде 10-летний мальчик пострадал под колесами иномарки, вылетевшей на тротуар.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гагарина 10 августа. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

На кадрах с камеры комплекса "Безопасный город" видно, как автомобиль виляет по полосе, а затем, подрезав отъезжающий от остановки рейсовый автобус, вылетает на тротуар.

Пострадавший ребенок госпитализирован. Проверка обстоятельств инцидента продолжается.