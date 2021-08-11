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Рубрика: Общество

В парке Москвы открылась выставка про Архангельскую область

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Фото: Туристско-информационный центр Архангельской области Фото: Туристско-информационный центр Архангельской области
Фото: Туристско-информационный центр Архангельской области

В московском парке искусств "Музеон" на Крымской набережной открылась выставка "Архангельская область: "Дервиш - 80", приуроченная к юбилею прихода в столицу Поморья первого союзного конвоя.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
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Напомним, 31 августа 1941 года в Архангельск пришли первые шесть иностранных судов, доставившие в нашу страну помощь союзников: 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн", топливо, одежду, оборудование. Операция по проводке первого каравана получила название "Дервиш", она стала началом беспримерной военной кампании, длившейся более четырех лет.

На выставке представлены уникальные фотосвидетельства из фондов Центрального военно-морского музея и Северодвинского краеведческого музея. На них - встреча кораблей американской эскадры в 1941 году, английский тральщик и подводная лодка, прибывшие в Мурманск в 1942-м, эскадренный миноносец "Гремящий", церемония передачи британских подводных лодок СССР.

В экспозиции представлены не только корабли, но и лица моряков: портреты советских участников конвоев, экипаж английского крейсера "Девоншир", моряки, спасенные с потопленных судов, американские, британские и советские офицеры в Мурманске во время парада победы 13 мая 1945 года.

Вторая часть экспозиции посвящена Архангельской области. Москвичи и гости столицы увидят Соловецкие острова, крупнейший музей деревянного зодчества под открытым небом "Малые Корелы", национальные парки, пинежские пещеры и старинные города-музеи, среди которых вотчина купцов Строгановых Сольвычегодск и родина первого губернатора Аляски Каргополь.

Организаторы проекта - Российское военно-историческое общество, Архангельский центр "Патриот" и туристско-информационный центр Поморья. По сообщению пресс-службы ЦПКиО им. М. Горького, выставка проработает до 2 сентября.

Как рассказал "Российской газете" глава архангельского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев, экспозиции, посвященные 80-летию "Дервиша", будут открыты в августе в аэропорту "Шереметьево", на набережной Северной Двины в Архангельске, а также в Северодвинске и Мурманске.

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