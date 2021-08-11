В Вологде ураган залил улицы и развернул башенный кран на балкон дома

В Вологде устраняют последствия вчерашнего урагана с сильнейшим дождем и грозой. Город буквально ушел под воду.

За несколько ночных часов выпала третья часть месячной нормы осадков. В воде оказались улицы, некоторые здания, автомобили. На улице Беляева ветром развернуло башенный кран и повредило балкон на десятом этаже заселенной части дома, сообщил глава городского округа Сергей Воропанов.

Ураган пронесся и по Вологодскому району. Семь населенных пунктов остались без электричества, сильный ветер повалил деревья. А под Вологдой полностью сгорел дачный дом. Причиной стал, по сообщению УМЧС региона, грозовой разряд.

С самого утра на местах аварий ведутся ремонтно-восстановительные работы.