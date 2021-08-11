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Рубрика: Происшествия

В аэропорту Сочи загорелся рейсовый автобус с пассажирами

Текст: Ирина Белова

В среду около международного аэропорта Сочи произошло возгорание рейсового автобуса № 105, курсирующего по маршруту из центра города на горный курорт "Роза Хутор".

В Красноярске загорелся автобус с пассажирами

Как сообщили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани, в 07.30 в дежурную службу аэропорта поступил звонок от диспетчера Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов о возгорании моторного отсека автобуса.

"Водителем были предприняты все необходимые экстренные меры по высадке пассажиров, - говорится в сообщении. - Всего в автобусе находились девять человек. Никто не пострадал. Возгорание в моторном отсеке потушено силами водителя и сотрудника парковки аэропорта Сочи с помощью средств пожаротушения аэропорта, находящихся на парковке".

Сейчас движение общественного транспорта в аэропорту Сочи осуществляется в обычном режиме. Все автобусы отправляются по графику.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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