В Ростове арестован председатель совета директоров Водоканала

Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону арестован председатель совета директоров "Ростовводоканала" Георгий Светлицкий, которого подозревают в мошенничестве. До 5 октября 2021 года он заключен под стражу. Сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, на прошлой неделе прошли обыски в здании "Ростовводоканала". По версии следствия, в прошлом году у организации было похищено не менее 204 миллионов рублей, которыми подозреваемый вместе с сообщниками распорядились по собственному усмотрению. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничесво".

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и выяснить судьбу пропавших денег.

Отметим, АО "Ростовводоканал" является крупнейшим современным коммунальным предприятием Юга России, которое оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения не только жителям донской столицы, но и Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов.