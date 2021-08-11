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Рубрика: Происшествия

На Ямале Ми-8 с пассажирами вернулся на площадку вылета

Текст: Татьяна Воробьева

Ми-8 с пассажирами на борту вернулся на площадку вылета из-за неисправности. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.

Самолет Москва - Новый Уренгой из-за тумана сел в Сургуте

По данным ведомства, авиационный инцидент случился накануне около полудня.

Воздушное судно, которое принадлежит "ЮТэйр-Вертолетные услуги", выполняло коммерческий рейс из Нового Уренгоя с площадки компании "Бурэнерго" до Пякяхинского месторождения.

"Командир экипажа сообщил об отказе авиагоризонта, завале более десяти градусов, и принял решение о возврате на посадочную площадку", - говорится в сообщении надзорного органа.

Борт благополучно сел в 12.48. никто из трех членов экипажа и 22- пассажиров не пострадал.

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