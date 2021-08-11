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Рубрика: Происшествия

На Урале педофил-рецидивист осужден за интимную переписку с девочками

Текст: Татьяна Воробьева

Тридцатилетний житель уральского города Коркино признан виновным в развращении несовершеннолетних. Причем, по информации инстанции, ранее мужчина уже был судим за такое же преступление.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В 2019-2020 годах фигурант со своей страницы в соцсети "ВКонтакте" переписывался с девочками 10-14 лет. Причем, общение носило интимный характер - он вел беседы на сексуальные темы, использовал соответствующую лексику. Мужчина цинично пользовался тем, что девочки не до конца понимали, о чем идет речь, и в силу возраста не могли дать отпор назойливому взрослому.

Одна из восьми девочек, к которым он приставал в интернете, не постеснялась рассказать обо всем маме - та пошла с заявлением в правоохранительные органы.

"Фигурант имеет высшее образование, не женат, не трудоустроен, ранее судим за аналогичное преступление. На суде отрицал свою причастность к преступлениям и наличие у него страницы в соцсети", - подчеркнули в пресс-службе Челябинского областного суда.

С одной стороны, как смягчающее обстоятельство суд учел состояние здоровья подсудимого, явку с повинной и содействие следствию. С другой стороны, обстоятельством отягчающим стало то, что случившееся, по сути, рецидив.

Житель Коркино 1991 года рождения признан виновным по статьям 132 и 135 УК РФ и приговорен к 17 годам в колонии строгого режима (также ему запрещено работать в отраслях, связанных с воспитанием детей). Приговор может быть обжалован.

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