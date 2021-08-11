Роспотребнадзор рекомендовал регионам заранее вводить ограничения по ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендовал субъектам РФ своевременно вводить ограничения с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют регионам провести исследование по оценке иммунитета у населения к вирусам гриппа в предэпидемический и поствакцинальный периоды.

Ранее сало известно, что Минздрав зарегистрировал новую вакцину от гриппа. Речь идет о препарате "Флю-М Тетра". Это четырехвалентная вакцина, которая формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов гриппа. В клинических исследованиях приняли участие свыше 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, а в следующем году вакцина получит расширение применения для детей и пожилых людей. Препараты линейки "Флю-М" производятся по оригинальной технологии, в частности, с минимальным остаточным содержанием куриного белка, что важно для людей с аллергией.