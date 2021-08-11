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Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева передаст мэру Москвы Сергею Собянину вопросы от москвичей

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Вопросы благоустройства, реконструкции зданий, сохранения объектов культурного наследия, а также размещения социально значимых объектов обсудили москвичи на встрече с советником мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланой Разворотневой. Они попросили советника довести до мэра их запросы и проконтролировать ход их решения вместе с жителями.

Фото: Владимир Новиков
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- Эти вопросы значимы для горожан, и работа по ним уже ведется. Очевидно, что людям не хватает объективной и достоверной информации, а часто - прямого разговора. Работу в этом направлении мы продолжим, - прокомментировала результаты встречи Светлана Разворотнева.

Как сообщалась ранее, задача Разворотневой в качестве советника мэра на общественных началах - обобщать актуальные проблемы горожан и передавать их Сергею Собянину для проработки и решения. Участники встречи отметили, что подобный подход им удобен, так как позволяет избежать хождения по инстанциям и получить важную информацию из первых уст.

Так, москвичи просят благоустроить парк "Печатники" и Курьяновскую набережную, соединив их с набережной парка 850-летия Москвы в районе Марьино; провести реставрацию двух памятников культурного наследия - дома купца Виноградова и Симонова Успенского монастыря; реконструировать бывшие кинотеатры "Мечта" и "Ашхабад", на месте которых люди ждут появления современных культурно-досуговых центров и социальных объектов; принять участие в обсуждении благоустройства парка "Долина реки Котловки"; сохранить проезд в парке "Сосенки", который прилегает к парку "Долины реки Котловки", как дорогу минимальной значимости в пешеходном формате.

Жители проспекта Андропова предлагают закрыть автостоянку для автомашин службы такси у торгового центра "Гвоздь" и организовать патрулирование органами полиции этого объекта с целью охраны правопорядка. Жители Нагатинского Затона просят передать нежилое помещение, расположенное на проспекте Андропова дом 13/32, в оперативное управление ГБУ "ЦД "Планета молодых" для организации спортивно-досуговой работы с населением по месту жительства.

В Нагорном районе не хватает большого спортивного зала, а также нет МФЦ. Граждане настаивают на размещении этих объектов социальной инфраструктуры на Артековской улице дом 9. Жители Севастопольского проспекта и прилегающих улиц просят обустроить подземный переход через железную дорогу и удобные пути подхода к железнодорожной станции "Верхние Котлы".

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