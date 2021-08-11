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Умерла дочь Альфреда Хичкова, актриса Патриция Хичкок О`Коннелл

Новости
    11.08.2021, 18:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Умерла англо-американская актриса и продюсер, единственная дочь режиссера Альфреда Хичкока Патриция Хичкок О'Коннелл. Женщина отошла в своем доме в Калифорнии на 94-м году жизни 9 августа. Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение от семьи усопшей. И без указания причины смерти.

Патриция Хичкок родилась 7 июля 1928 года в Лондоне. Мать - киномонтажер Альма Ревиль. В марте 1939-го семья покинула Великобританию и перебралась в Лос-Анджелес. Патриция, мечтая стать актрисой с детства, в начале 40-х дебютировала на Бродвее в постановке "Одинокий".

В 1947-м, окончив высшую школу Мэримонт в Лос-Анджелесе, Пэт была принята в престижную Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, параллельно выступая в театрах города.

В 1949-м, когда родители прибыли в Лондон для съемок "Страха сцены", ставшего первой британской картиной Хичкока после иммиграции в США, Пэт внезапно для себя снялась в ней (отец до последнего интриговал и не сообщал, что написал для дочери роль в ленте). Из-за большого сходства с Джейн Уайман, исполнившей главную роль в ленте, она выступила ее дублером в опасных сценах.

Далее Патриция снялась еще в двух картинах отца - "Незнакомцах в поезде" (1951) и "Психо" (1960). Плюс на ее счету роли в лентах "Жаворонок в грязи" (1950) и "Десять заповедей" (1956), сериалах "Альфред Хичкок представляет", "Театр 90", "Саспенс" - всего порядка двух десятков проектов.

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