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Рубрика: Культура

Вышел в свет альбом фотокорреспондента "РГ" Сергея Куксина

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Неделя № 181(8532)
Пишущие журналисты часто недолюбливают снимающих собратьев: тебе надо что-то понять, во что-то вслушаться, а фотокор обязательно влезет в кадр твоей мысли с чем-то посторонним, громоздким, таким, как тренога, и некстати начнет навязывать свой - досадно ненужный - сценарий действий и разговора.
Фазиль Искандер (2009). Фото: Сергей Куксин Фазиль Искандер (2009). Фото: Сергей Куксин
Фазиль Искандер (2009). Фото: Сергей Куксин

Но Сергей Куксин всегда ведет себя так, как будто мы в каком-то абсолютном "вместе". Может, дело в том, что он тоже умеет смотреть и слышать завидным (см. его собственные подписи к снимкам) глазом и ухом пишущего журналиста.

Фото: ippawards.com
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Если бы у меня была возможность выбирать фотонапарника, я бы чаще других выбирала Сергея, думала я.

Но, начав листать его книгу, осеклась. Все эти привычные великие (или почти великие) знаменитости живут на куксинских фотографиях словно с позабытой где-то привычной харизмой, будто впопыхах надели что-то психологически иное. В его Лео Бокерии никогда бы не угадала врача, скорее министра или директора театра. Прижавшая скрипку Безродная ведет диалог с каким-то другим временем...

Сергей явно не боится подойти к герою или подтянуть его к себе на то расстояние, на котором исчезает все заранее заготовленное и дежурное - от улыбок до слез.

Анджелина Джоли (2010). Фото: Сергей Куксин

Многие захвачены, пойманы во внутреннем процессе - музыки, танца (или придумывания его).

Боже мой, догадываюсь я, он же снимает, может быть, самое неснимаемое на свете - мысль. И все то, что накапливалось в его многочисленных нетривиальных занятиях - от кукольного театра до Бауманки, - собралось в этой великой претензии снять человеческую мысль?

Ну и наконец совсем удача, награда, поцелуй творческой судьбы - герой в невероятной графике пространства. Римас Туминас в ножницах лестницы. Никита Михалков, поднимающийся на освещенную сцену, как в космос. Реализм догадки говорит, что там впереди свет, а кадр - это абсолютная тьма.

В работах Куксина есть самое интересное, что обычно открывается человеку, - неожидаемое. Не неожиданное, а именно неожидаемое. И это же главный жанр, который выбирает жизнь.

Джеймс Кэмерон (2012). Фото: Сергей Куксин

Фазиль Искандер

В этот день Искандера нашла награда президента - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. На днях, 6 марта, Фазиль отметил 80-летие. Но и сегодня он еще принимает поздравления. Он сидит за бюро на высоком резном деревянном стуле.

Фото: Владимир Снегирев
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Перед ним раскрытая книга, переложенная очками, вместо закладки. На бюро большая икона, расписной восточный кувшин, деревянная обнаженная женщина, фиолетовый тряпочный жираф, фотографии, книги. Удивительно светлый и расположенный человек.

Разговоры о Гоголе. Рассыпается в шутках. Уже вечер, однако комната наполняется солнечным светом. На столике коньяк. Трудно отказаться... Фотография получилась такая же солнечная, открытая, чистая, как и сам Фазиль Искандер...

Лев Дуров

Обычная квартира в многоэтажке. Резко распахивается полированный платяной шкаф и оттуда выскакивает маленький рыжий человечек. Все домашние оторопели. А он милый, добрый, обходительный, немного неуклюжий, с огромной бородой лопатой, одновременно с чувством собственного достоинства и значимости... Маленький и суровый - вовсе не захожий гость, он щепетильный, но преданный - домовой. Как с таким не подружиться.

Лев Дуров (2001). Фото: Сергей Куксин

Это был сюжет одного из выпусков киножурнала "Ералаш". А наш неузнаваемый герой - Лев Дуров.

Лео Бокерия (2016). Фото: Сергей Куксин

Георгий Данелия

Долго договаривались. Все переносилось. И вот откладывать уже нельзя, выходит материал. Еду домой к режиссеру. Он открывает дверь, очень недоволен, чувствует себя плохо, и нет никакого настроения фотографироваться. Предлагает отложить или взять из архива. Я упрашиваю. Ну ладно, пять минут. Фотографируйте.

Я пытаюсь найти фон. Шторы. Они обрамляют эркерное окно. Резной стол красного дерева. Правая стена в комнате представляет книжный шкаф, уставленный сверху статуэтками - наградами кинофестивалей. Висят две работы Тонино Гуэрра. Спрашиваю. Деликатно хвастается своей дружбой. Вот, мол, подарок от друга.

Георгий Данелия (2005). Фото: Сергей Куксин

Ну, все. Присел. Тяжелое черной кожи вращающееся кресло. Настроение индифферентное, но вот что-то затеплилось вечное и далекое в глазах. Я делаю несколько кадров. Ухожу-ухожу.

Очень кстати оказались - красная птичка с кружкой и цилиндр со стулом от Тонино.

Светлана Безродная

Чеховская с окнами и тюлевыми занавесками веранда. Деревянные стулья. Длинный стол. На белой скатерти угощенья. Гостеприимная хозяйка во главе.

Светлана Безродная (2016). Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин
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Буквально через час она в элегантном черном костюме стоит на открытой сцене-ракушке. Жара. Высокие деревья обрамляют поляну. На деревянных скамьях-бревнах сидят жаждущие жители творческого дачного поселка "НИЛ" от мала до велика.

Один взмах смычка, и вот уже шум еще молодой листвы и пение лесных птиц слились воедино с божественными звуками солирующей скрипки Светланы Безродной и "Вивальди-оркестра".

Борис Гребенщиков (2006). Фото: Сергей Куксин

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