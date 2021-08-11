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11.08.2021,  
11:28
Текст:  Николай Грищенко

Wall Street Journal назвал Су-75 "головной болью" для США

Новый российский истребитель пятого поколения Су-75 создаст значительные проблемы для США. Презентованный на авиасалоне МАКС-2021 самолет-невидимка станет реальным конкурентом американскому F-35 Lightning II.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, легкий самолет-невидимка, первый полет которого состоится в 2023 году, способен вызвать "геополитическую головную боль" у США.

"F-35 пользуется спросом на международном уровне, обеспечивая Вашингтону значительный оборонный экспорт, который также помогает в достижении дипломатических целей", - сообщает издание.

Интерес к российскому Checkmate проявили военные Аргентины, Вьетнама, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом российский самолет-невидимка Су-75, как ранее сообщал Ростех, стоит порядка 30 миллионов долларов, а F-35 - 120 миллионов долларов.

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
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Напомним, что новый легкий одномоторный истребитель Су-75, по словам разработчиков, может эксплуатироваться в любых климатических условиях. Самолет оснащен двигателем с отклоняемым вектором тяги, имеет укороченную дистанцию взлета и посадки.

Как пояснил глава ОАК Юрий Слюсарь, новый истребитель обладает самыми большими для своего класса внутрифюзеляжными отсеками, что позволяет ему разместить всю номенклатуру вооружения Су-57. Благодаря радару с активной фазированной решеткой Су-75 способен одновременно атаковать до шести целей.

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