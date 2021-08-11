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11 августа 2021 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 10 августа 2021 года № 69 "О внесении изменения в подпункт 3 пункта 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Внести в подпункт 3 пункта 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края, утвержденных постановлением Губернатора Забайкальского края от 6 августа 2021 года № 67, изменение, изложив его в следующей редакции:

"3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11. Возобновить на территории Забайкальского края проведение на открытом воздухе культурных и спортивных мероприятий с общей численностью не более 300 человек при условии:".

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер



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