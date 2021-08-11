Захарова раскритиковала разгон демонстрации в Вильнюсе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты в Литве, закончившиеся столкновениями с полицией.

Напомним, во вторник несколько десятков тысяч человек собрались перед сеймом Литвы, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих прививки от коронавируса. Активисты передали президенту Гитанасу Науседе резолюцию с требованием отправить кабинет в отставку.

"Как интересно: граждане протестуют литовские, а к выражению гражданской позиции их протесты отношения не имеют. Получается, глава МВД Литвы лишает своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции? Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?" - цитирует ТАСС Захарову.

Дипломат ссылается в своем Telegram-канале на главу МВД Литвы Агне Билотайте, заявившую, что "беспорядки у сейма в Вильнюсе в контексте ситуации с нелегальными мигрантами на полигоне в Рудининкае, недалеко от границы с Белоруссией - антигосударственная деятельность, не имеющая ничего общего с выражением гражданской позиции".

"Руководство Литвы постоянно учило сопредельные страны демократии. Какие формы выражения гражданской позиции, по мнению МВД Литвы, являются правильными?" - задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ.