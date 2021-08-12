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12.08.2021,  
13:12
Текст:  Алексей Моисеев

Броневики "Кайман" стали лучшей зарубежной версией БРДМ-2

Производство белорусских бронеавтомобилей "Кайман" на 140-м ремонтном заводе в городе Борисов началось шесть лет назад. Эти транспортные средства предназначены для ведения разведки, сопровождения колонн и выполнения большого перечня других специальных задач.
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

Считается, что прообразом данной техники стали известные и зарекомендовавшие себя десятилетиями эксплуатации советские БРДМ-2. В настоящее время большая часть комплектующих, в том числе корпуса, белорусского производства.

Броня защищает находящихся внутри шестерых военнослужащих от пуль стрелкового оружия и осколков различных боеприпасов. Благодаря внедрению V-образного днища обеспечивается стойкость к подрывам на минах. В ходовой части применены пулестойкие бескамерные шины

Мощность дизельного двигателя Д - 245.30Е2 - 170 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 110 км/ч. Во время преодоления водных преград 8 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Вооружение может быть разным, например пулеметы 7,62-мм ПКМ или крупнокалиберный 12,7-мм "Утес", 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя".

Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org
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На проходившей в июне в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX - 2021 была впервые представлена модификация, вооруженная дистанционно управляемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30.

Скорострельность установленной пушки 2А42 составляет 550 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения - 4000 метров. Боекомплект насчитывает 300 снарядов и 2000 патронов к пулемету ПКТ.

В настоящее время бронеавтомобили находятся на вооружении белорусской армии и жандармерии Кот-д'Ивуара. Закупленные этой страной "Кайманы" были продемонстрированы в ходе военного парада в августе 2018 года.

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