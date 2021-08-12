МЧС доставила гуманитарные грузы в Донецк и Луганск

Очередной конвой белых КамАЗов с гуманитарными грузами прибыл в Донецк. Он стал 102-ым по счету с начала поставок помощи в Донбасс. Сегодня рано утром колонна грузовиков выдвинулась из Донского спасательного центра. По сообщению пресс-службы МЧС, общий груз составил около 70 тонн.

"В составе груза - изделия медицинского назначения. Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз распределен практически поровну между республиками. В информагентстве ДНР уже сообщили, что к ним на склады разгружено 36 тонн помощи, в том числе медицинское оборудование и лекарственные препараты.

В предыдущий раз колона МЧС доставляла гумпомощь в ДНР и ЛНР в декабре 2020 года. Тогда также в основном груз состоял из медицинских препаратов