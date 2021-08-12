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12.08.2021,  
15:29
Текст:  Алексей Брусилов

Мятежники захватили Т-72 из Украины, Т-62 и улучшенный Т-55 в Эфиопии

В ходе боевых действий в Эфиопии мятежным формированиям Народного фронта освобождения Тыграя, действующим против войск правительственной армии, удалось захватить несколько танков разных моделей.

Одним из них оказался закупленный на Украине советский Т-72Б1. Всего было получено более двухсот "семьдесят вторых", которые прошли восстановительный ремонт на заводе в Киеве. Сумма этой сделки составила 100 млн долларов.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Большая часть из полученных машин - образцы, которые ничем не отличались от исходного варианта. Эфиопское командование лишь пожелало, чтобы была возможность установить 12,7-мм зенитные пулеметы ДШК. На некоторых можно было видеть более совершенные крупнокалиберные Тип 85 китайского производства.

Лишь 35 единиц были модернизированными Т-72УА1, на которые вместо 840 сильных В-84 смонтировали харьковские 1050-сильные двухтактные дизели 5ТДФМА-1. Правда, эта версия пока ни разу не засветилась в боях. Делались предположения, что местные военные испытывают проблемы с их эксплуатацией.

Еще боевикам достались два исправных Т-62, которые перевозились на тралах. В сухопутных войсках Эфиопии находились около полусотни таких танков, несколько лет назад их пытались модернизировать, например, оснастить динамической защитой, но, судя по всему, все работы ограничились несколькими танками.

"Реактивную броню" получил и ставший трофеем Т-55, у него также усилили надгусеничные полки. Такая модификация еще не была замечена в районах боевых действий.

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