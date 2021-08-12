Мосгорсуд рассмотрит иски книгоиздателей к Telegram

Издательство "Эксмо" подало иск к Telegram о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет" (ч.3 ст.26 ГПК РФ). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, Мосгорсуд удовлетворил заявление издательства о принятии предварительных обеспечительных мер для защиты прав на литературные произведения "Ни Сы" автора Джен Синсеро и "Мара и морок" Лии Арден, которые были размещены в Telegram. Перед этим Мосгорсуд также принял обеспечительные меры по заявлению издательства "АСТ" о защите авторских прав на ряд произведений, размещенных в мессенджере.