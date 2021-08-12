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12.08.2021,  
10:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Орудия Победы: NI высоко оценил советские минометы военного времени

Американское издание The National Interest опубликовало статью, в который проанализировано советские минометы времен войны. Они помогли разгромить немцев и их союзников и спасти миллионы жизней советских солдат на передовой. Это оружие отличалось мобильностью и быстротой развертывания.
Фото: Иван Шагин / РИА Новости Фото: Иван Шагин / РИА Новости
Фото: Иван Шагин / РИА Новости

В 1930-х годах у СССР было большое количество различных минометов, но во время Второй мировой войны они были стандартизированы до четырех основных калибров: ротные минометы калибра 50 миллиметров, батальонные БМ-37, БМ-40 и БМ-41 калибра 82 миллиметра, полковой горно-вьючный миномет калибра 107 миллиметров и тяжелый полковой 120-миллиметровый ПM-38.

Эксперт из США дал характеристику советским минометам, пишет "ИноСМИ". 120-мм тяжелый миномет - это модернизация французской разработки. До конца войны в СССР произвели около 12 тысяч экземпляров этого миномета, он был очень популярен в войсках.

РМ-38 калибра 50 миллиметров поступил на вооружение Красной армии в 1938 году. В производство миномет пошел в 1939-м. Но его быстро заменили на РМ-39, РМ-40 и РМ-41, а в 1943 году и вовсе решили отказаться от 50-мм минометов.

Солдаты отдавали предпочтение минометам с большей поражающей способностью. Таким и стал 82-мм БМ-41, который в серийное производство пошел к концу 1941 года. Он имел съемную колесную базу и опорную плиту арочной конструкции.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Как выяснилось позже, при снятии колес смещался центр тяжести. Поэтому версию улучшили до версии БМ-43. Он имел улучшенную конструкцию сошек, в которой постоянно были колеса. Это сохранило подвижность и позволило тащить миномет за собой.

Данные минометы и применяли на протяжении второй половины Великой Отечественной войны. Их скорострельность - от 15 до 20 выстрелов в минуту. Для стрельбы использовались фугасные снаряды весом в три килограмма с дальностью до трех тысяч метров.

Советские минометы были грозным оружием, которого немцы боялись, резюмирует NI.

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