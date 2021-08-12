ПСБ профинансирует крупнейшего поставщика электроэнергии в Чувашии

"Чувашской энергосбытовой компании" был открыт кредитный лимит в размере 1,2 млрд рублей на пополнение оборотных средств предприятия и поддержание его текущей деятельности. Срок финансирования - до конца 2025 года.

АО "Чувашская энергосбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Чувашской Республики.

ПСБ активно сотрудничает с регионом в части финансирования инвестиционных программ развития предпринимательства и системы кредитования физических лиц и предприятий на территории Чувашской республики, в том числе в рамках льготного ипотечного кредитования. Кроме того, Председатель ПСБ Петр Фрадков является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

ПСБ также участвует в государственных программах Чувашии по поддержке малого и среднего бизнеса, способствует реализации социально-значимых проектов республики. Одним из важнейших социальных проектов ПСБ в Чебоксарах является строительство Центра уличного баскетбола.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"